18-Jähriger in Florida in Haft: Viele wollen helfen

MITTERKIRCHEN/SARASOTA. "Die Hilfsbereitschaft ist sehr groß. Laufend rufen Menschen an, die die Familie unterstützen wollen", sagt Mitterkirchens Bürgermeister Herbert Froschauer (VP).

Bürgermeister Froschauer Bild: OÖN/lebe

Deshalb will er heute ein Spendenkonto einrichten, das dem 18-jährigen Leo S. und dessen Familie zugute kommen soll. Leo S. ist, wie mehrfach berichtet, vergangenen Montag in Sarasota (Florida) verhaftet worden, weil er verbotenerweise Sex mit seiner 15-jährigen Freundin Amanda, einer US-Amerikanerin, hatte. Das Schutzalter für Geschlechtsverkehr liegt in Florida bei 16 Jahren, nun drohen Leo bis zu 15 Jahre Haft.

Hohe Anwaltskosten

Offen ist, wann die Eltern von Leo nach Florida reisen können, um ihr Kind zu besuchen. Vater Rudolf S. zeigt sich geschockt über die Berichte mancher Medien, die seinen Sohn als "Sexmonster" hinstellten. "Das ist er nicht, es war eine ganz normale Liebesgeschichte", sagt S. Sein Bub habe ein Jahr lang via Internet Kontakt mit Amanda gehabt, dann sei er nach Florida gereist in der Überzeugung, dass das Mädchen älter als 16 Jahre sei.

200.000 Dollar beträgt die Kaution für Leo, "natürlich wollen wir das aufbringen", sagt der Vater. Für Normalverdiener sei das schwierig, sagt Bürgermeister Froschauer. Zudem müsse sich die Familie auf "sehr hohe Anwaltskosten" einstellen, so eine Sprecherin von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), der mithelfen will, die Flugkosten für die Eltern zu finanzieren. Vater Rudolf S. hat nur einen Wunsch: Dass die Causa doch noch ein gutes Ende nehme. (eda)

