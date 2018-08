18-Jähriger in Florida in Haft: Kaution wegen „Fluchtgefahr“ so hoch

Ja, Ja, "In Florida inhaftierter 18-Jähriger "nicht mehr in Gefahr"

Schrieb der Journalist mit lockerer Feder jedoch des juristischen Unverständnisses, zum Wochenende als reisserische Überschrift. Er war im Gefängnis bei seinen Gefangenenkollegen in Gefahr.

Wir werden noch überrascht sein, wie hart das Gesetz in Florida durchgreifen wird. Da gibt es nicht viel zu verteidigen. Der Romeo und Julia Effekt greift nicht beim Strafausmaß, sondern nur bei der Registrierung im Strafregister, nach vollzogener, leider sehr langer Haft in den USA. Auch dass das Dokument gefälscht war, wird nicht anerkannt. Laut Gesetz hätte Leo viele andere Möglichkeiten gehabt, sich über das tatsächliche Alter zu erkundigen.



Da werden noch viele das Beten lernen in dieser Angelegenheit. Das Beten zu lernen. Die USA sind ein freies Land, aber wehe du kommst mit dem Gesetz in konflikt, da gibt es keine Ausreden, wenn sie noch so wahr klingen.