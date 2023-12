17,8 Grad: am Christtag war es in Oberösterreich wärmer als zu Ostern

Frühlingsgefühle statt weiße Weihnachten in Oberösterreich: Viel zu warm für die Jahreszeit präsentierte sich das Wetter am Christtag. Auf bis zu 17,8 Grad, gemessen in Weyer (Bezirk Steyr-Land), stiegen die Temperaturen am ersten Weihnachtsfeiertag. Die 4000-Seelen-Gemeinde im Traunviertel war damit laut Geosphere Austria (vormals ZAMG) der drittwärmste Ort im ganze Bundesgebiet. Höhere Werte wurden nur in Wiener Neustadt (18,6 Grad) und Berndorf im Wienerwald (18,3 Grad) gemessen. Auch in der Landeshauptstadt lag ein Hauch von Frühling in der Luft: Bei 13,3 Grad konnten die Linzer Haube, Handschuhe und Schal beim Familienspaziergang getrost zuhause lassen.

Zum Vergleich: Zu Ostern hatten es heuer in Weyer gut zehn Grad weniger. In Linz war es am 9. April etwa drei Grad kälter als zu Weihnachten. Ob das schon rekordverdächtig ist? Nicht ganz. Laut Daten der Geosphere Austria lag der höchste je gemessene Wert seit Aufzeichnungsbeginn in Österreich im Dezember bei 20,3 Grad, gemessen am 16.12.1989 in Micheldorf (Bezirk Kirchdorf an der Krems). Dort hatte es am Montag lauschige 16,5 Grad.

Ungewöhnlich warm war es auch in den Bergen: Bei stürmischen Westwind mit Böen um die 120 km/h verzeichnete die Messstation am Feuerkogel in 1620 Metern Höhe zu Mittag immerhin 6,9 Grad. Am Dachstein in 2520 Metern lagen die Temperaturen mit 1,1 Grad noch knapp im Plus-Bereich.

Die wärmsten Orte Oberösterreichs am 25.12.2023:

Weyer: 17,8 Grad Micheldorf: 16,5 Grad Windischgarsten: 16,3 Grad Altmünster: 15,9 Grad Mondsee: 15,3 Grad

Quelle: zamg.ac.at

So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Ist der Frühling nun gekommen um zu bleiben? Zumindest für die kommenden Tage zeichnet sich laut Geosphere Austria weiterhin – für die Jahreszeit viel zu warmes – Tauwetter ab. Am Stefanitag gibt es am Vormittag verbreitet etwas aufgelockerte Bewölkung mit längeren sonnigen Phasen. Mit Höchstwerten von 6 bis 12 Grad wird es etwas kühler als am Montag.

Ähnliches prognostizieren die Meteorologen für Mittwoch: Bei Temperaturen von 7 bis 11 Grad scheint uns zumindest zweitweise die Sonne, der Wind weht nur schwach. Keine wesentlichen Temperaturänderungen sind für die zweite Wochenhälfte abzusehen: Zwar erreicht am Donnerstag eine schwache Front aus Westen das Bundesland, die Temperaturen liegen weiterhin zwischen 6 bis 11 Grad. Die Wolkendecke wird zwar dichter, es sollte aber trocken bleiben.

Autorin Judith Pointner Redakteurin Online Judith Pointner