1,76 Promille: Alkolenker versenkte seinen Wagen in der Vöckla

Der Pkw trieb in der Vöckla einige Meter flussabwärts bis sich der Lenker befreien konnte.

Sturzbetrunken hat sich ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck in der Nacht auf Sonntag hinter das Steuer seines Wagens gesetzt. Als er seinen Pkw gegen 00:35 Uhr im Gemeindegebiet von Vöcklamarkt ausparken wollte, zeigte sich bereits, dass er nicht mehr fahrtüchtig war: Er touchierte einen abgestellten Wagen, fuhr aber weiter, ohne den Schaden zu melden.

Fahrer rettete sich durch Heckklappe

Es dauerte nicht lange, bis er bei Nebel und erhöhter Geschwindigkeit vollständig die Kontrolle über den weißen Kombi verlor: In einer Linkskurve fuhr der Pkw geradeaus weiter über eine Wiese, durchbrach die Uferböschung der Vöckla, rammte einen 30 Zentimeter dicken Ahornbaum und landete im gut 13 Grad kalten Wasser. Das Auto trieb einige Meter flussabwärts, bis sich der Lenker befreien konnte. Laut Polizei dürfte er buchstäblich in letzter Minute durch die Heckklappe aus dem Wrack geklettert sein, bevor es in der etwa zwei Meter tiefen Vöckla unterging.

Durchnässt und unterkühlt

Nach dem Unfall schleppte sich der 38-Jährige völlig durchnässt und stark unterkühlt in Richtung Frankenmarkt. Auf Höhe der sogenannten Trenau Mühle wurde er von Rettungskräften, die mittlerweile verständigt worden waren, versorgt. Ob sich weitere Personen im Wagen befunden hatten, konnte der Mann den Einsatzkräften nicht sagen. Die Feuerwehr, die mit etwa 40 Mann zum Unfallort ausgerückt war, startete deshalb eine Suchaktion. Mittels zwei Wärmebilddrohnen wurde die Umgebung abgesucht, bis nach 30 Minuten Entwarnung gegeben werden konnte.

Helden der Nacht: Zwei Feuerwehrleute übernahmen die Arbeiten in der gut 13 Grad kalten Vöckla. Bild: facebook.com/FFWildingMuehlberg

In einer aufwendigen Bergeaktion wurde der demolierte Wagen mit Hilfe der Feuerwehren Frankenmarkt, Vöcklamarkt und Wilding-Mühlberg von einem Spezialunternehmen aus dem Fluss gehoben und abgeschleppt. Der Fahrer musste nach einem Alkotest, der einen Wert von 1,76 Promille ergab, seinen Führerschein abgeben, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.

Lokalisierung: Etwa auf Höhe der Trenau Mühle fanden Sanitäter des Roten Kreuz das durchnässte Unfallopfer

