Sie fuhren in zwei Monaten insgesamt 10.000 Kilometer quer durch ganz Österreich, auf eigene Kosten. Nur um an den Kassen von Tankstellen für einen Brutto-Stundenlohn von 9,50 Euro zu arbeiten. Bis zu 17 Stunden am Stück, ohne Ruhezeiten. Täglich wechselte der Dienstort, den einen Tag war man im Burgenland, den nächsten in Vorarlberg eingeteilt.