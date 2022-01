17-Jähriger von Widersacher mit Machete bedroht

Der minderjährige Syrer soll am Vortag auf dem Linzer Hauptbahnhof im Vorbeigehen die Freundin des 23-Jährigen aufreizend angesehen haben. Das genügte, um den Älteren der beiden Männer zur Weißglut zu bringen. Der aus dem arabischen Raum stammende 23-Jährige vereinbarte mit seinem Kontrahenten ein Treffen, das am Freitagabend in einem Welser Park stattfand. Ein Augenzeuge alarmierte eine vorbeifahrende Polizeistreife, nachdem er den 23-Jährigen mit der Machete im Park herumlaufen sah. Nach kurzer Fahndung konnte der Verdächtige gestellt werden. Der Zeuge hatte ihn identifiziert, bei der Polizeikontrolle war der Verdächtige unbewaffnet. Beide Waffen wurden kurze Zeit später in einem Busch am Rande des Parks sichergestellt.

Nach Rücksprache mit der Welser Staatsanwaltschaft wurde der eifersüchtige Aggressor in die Welser Justizanstalt eingeliefert. Sein 17-jähriger Kontrahent, den er zuvor bedroht hatte, blieb bei dem Aufeinandertreffen unverletzt.