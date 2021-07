17-Jähriger starb bei Unfall mit Kleinmotorrad

Schon wieder ist es auf Oberösterreichs Straßen zu einem tödlichen Motorradunfall gekommen. Erst am Montagabend waren eine Frau und ein Mann bei einer Frontalkollision in Bad Ischl tödlich verunglückt. Am heutigen Dienstag kam für einen 17-Jährigen aus Amstetten jede Hilfe zu spät.

Der junge Mann war gegen 12 Uhr mit seinem Zweirad auf der B 119 Richtung Grein in einer Kurve gestürzt und gegen einen Leitplankenpflock geprallt. Rettungssanitäter und das Team des Rettungshubschraubers versuchten, den Verunglückten wiederzubeleben. Leider vergeblich. Der 17-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle, informierte die Polizei am Nachmittag.

Lokalisierung: Der Unfall hat sich bei Straßenkilometer 21,7 ereignet