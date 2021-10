17-jähriger Oberösterreicher starb bei Traktorunfall in Norddeutschland

Wie der ORF berichtet, machte der Schüler ein Praktikum bei Mallentin in der Nähe von Lübeck. In der Nacht auf Dienstag kam es zu dem tödlichen Unfall: Der 17-Jährige war mit einem Traktor samt Anhänger unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und mit dem Gespann über eine drei Meter hohe Böschung stürzte. Der Jugendliche wurde herausgeschleudert und vom Traktor überrollt, berichtet die deutsche Polizei.

Der Verunglückte war erst gegen ein Uhr, etwa drei Stunden nach dem Unglück, entdeckt worden. Der Landwirt, bei dem der Bursche beschäftigt war, verständigte die Rettung. Doch für den jungen Oberösterreicher kam jede Hilfe zu spät.

Lokalisierung: Mallentin befindet sich im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern