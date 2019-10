17-Jähriger stahl Kehrmaschinen

Mit dieser soll er mit einer Geschwindigkeit von ca. fünf km/h auf dem Radweg entlang der L1390 in Richtung Linz gefahren sein. Auf Höhe der Remise Leonding kam er mit der Kehrmaschine von der Straße ab und stürzte über eine Böschung.

Nach dem Unfall kehrte der Beschuldigte in das Einkaufszentrum zurück. Er entwendete eine zweite Kehrmaschine und fuhr mit dieser nach Linz, wo er sie in der Nähe der Unionstraße in einem Innenhof abstellte. Der 17-Jährige konnte anhand von Überwachungsvideos ausgeforscht und identifiziert werden. Er gab an sich an den Vorfall nicht mehr erinnern zu können und wird der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.