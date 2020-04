17-Jähriger prallte gegen Baum, Beifahrer (15) starb

Der Vater wusste nicht, dass sein Sohn mit dem Auto unterwegs war. Als der Unall passierte, fuhr der 17-Jährige auf der Roßgattern Straße (L1175) gemeinsam mit einem 15-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen Richtung Waldkirchen am Wesen. Im Bereich Breitenau in der Gemeinde Sankt Aegidi kam er mit dem Wagen in einer scharfen Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, schlitterte etwa 50 Meter über eine angrenzende Wiese und prallte gegen einen Baum.

Dabei erlitt der 15-jährige Beifahrer tödliche Verletzungen. Der 17-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Ried gebracht. Bei den Ersterhebungen wurde festgestellt, dass der 17-Jährige keine Lenkberechtigung besitzt. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,12 Promille.