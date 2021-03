17-Jähriger nach Verfolgungsjagd mit Mofa gestoppt

Ein 17-Jähriger Tscheche aus dem Bezirk Freistadt fuhr am Dienstag um 15:30 Uhr mit seinem Mofa aus Richtung Pregarten kommend im Stadtgebiet von Freistadt. Dabei fiel er Polizisten auf, weil er das Abblendlicht seines Fahrzeuges nicht eingeschaltet hatte. Als ihn die Beamten anhalten wollten, bog der Bursch mit dem Mofa in eine Nebenstraße ein. Anschließend wollte er über mehrere Straßen flüchten. Bei der Verfolgung stellten die Polizisten fest, dass am Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht war.

Der Lenker missachtete trotz eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn sämtliche Anhalteversuche. Seine Flucht führte unter anderem über einen unbefestigten Verbindungsweg, auf dem sich zu diesem Zeitpunkt einige Spaziergänger und auch Kinder befanden. Schlussendlich konnte der 17-Jährige im Bereich einer Wohnhausanlage in Freistadt gestellt werden.

Die nachfolgende Kontrolle des in Tschechien zum Verkehr zugelassenen Mofas ergab, dass mit diesem eine Geschwindigkeit von 108 Km/h erreicht werden konnte. Zudem wurden weitere schwere Mängel festgestellt. Insgesamt werden 33 Verwaltungsübertretungen der BH Freistadt zur Anzeige gebracht.

