Fassungslosigkeit und Trauer herrschen in Pöndorf (Bezirk Vöcklabruck), seit bekannt geworden ist, dass am Montagabend ein erst 17 Jahre alter Bursch aus der Gemeinde bei einem Traktorunfall in Norddeutschland tragisch ums Leben gekommen ist. Der Landwirtschaftsschüler Maximilian S. wollte sein Pflichtpraktikum nützen, um etwas Neues zu erleben. Deshalb meldete sich der Jugendliche zur Arbeit bei einem landwirtschaftlichen Betrieb im deutschen Landkreis Nordwestmecklenburg. Am Montag stand dort