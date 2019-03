17-Jähriger gesteht sieben Einbrüche

Das Landeskriminalamt Oberösterreich und die Polizei Bad Schallerbach konnten nach einer mehrwäöchigen Ermittlung einen 17-jährigen für eine Einbruchreihe verantwortlich machen. Der jugendliche Grieskirchner ist im Zeitraum von Dezember 2018 bis Februar 2019 in drei Hotels und vier Gastronomie- und Gesundheitsbetriebe eingebrochen. Bei zumindest einem Einbruch hat der Jugendliche eine Schreckschusspistole verwendet, die er rechtswidrig von einem Freund erworben hat. Außerdem straferschwerend ist ein Feuer, das der 17-jährige nach einem Einbruch in einem Hotel in Wallern gelegt hat, um Spuren zu beseitigen.

Motiv: "Reiz des Verbotenen"

Bei den Einbrüchen hat der Grieskirchner vor allem Bargeld gestohlen, das er später laut Angaben der Polizei in Alkohol umsetzte. Auch Zigaretten hat er gestohlen und an seine Freunde verteilt. Unter anderem erbeutete er auch vier Alufelgen samt Bereifung, die er über eine Online-Plattform verkaufte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Als Motiv gab der 17-jährige den "Reiz des Verbotenen" an. Er gestand alle sieben Einbrüche. Die Polizei hat ihn auf freiem Fuß angezeigt.