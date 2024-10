17-Jähriger flüchtet mit 90 km/h auf dem Moped vor der Polizei

Der Jugendliche fiel auf, weil er am Sonntag in Aschach auf einem Moped ohne Kennzeichen unterwegs war. Seine Freundin saß am Sozius.

Eine Polizeistreife gab dem jungen Lenker mittels Blaulicht und Folgetonhorn eindeutige Anhaltezeichen. Doch der 17-Jährige stieg stattdessen aufs Gas und wollte vor den Beamten flüchten. Diese nahmen in sicherem Abstand die Verfolgung auf. Der 17-Jährige versuchte aber mit waghalsigen Fahrmanövern und mit bis zu 90 km/h Geschwindigkeit den Verfolgern zu entkommen.

Von Aschach entlang der Donau bis in seinen Heimatort Eferding lieferte sich der Bursch eine Verfolgungsjagd und gefährdete dabei immer wieder Fußgänger und Radfahrer. An einem Schranken im Ortsteil Brandstatt verlor die Polizei die Spur. Der 17-Jährige konnte vorerst entkommen.

Beamte fanden abgestelltes Moped

Im Zuge der Fahndung fanden Polizisten das auf einem Lagerplatz etwas abseits abgestellte Moped des Burschen. Der 17-Jährige hatte noch versucht, es etwas zu verstecken. So kamen die Beamten auch auf die Adresse des jungen Zulassungsbesitzers. Der Probeführerscheinbesitzer zeigte sich geständig mit dem Moped unterwegs gewesen zu sein. Bei der weiblichen Person am Sozius handelte es sich um seine gleichaltrige Freundin. Ein Alkoholtest ergab eine Alkoholisierung von 0,2 Promille. Beim Rollentest erreichte das Moped 118 km/h, es war also frisiert.

Der 17-Jährige muss mit zahlreichen Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Eferding rechnen. Die Kennzeichentafeln, die er zuhause aufbewahrt hatte, wurden ihm abgenommen.

