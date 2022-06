17-Jähriger bedrohte Polizisten

Als sie einen 17-Jährigen betreffend einer Beteiligung an der Schlägerei befragten, drohte der stark alkoholisierte junge Mann, die Polizeibeamten umzubringen, und wollte diese attackieren. Während der Festnahme setzte er sich mit Fußtritten zur Wehr. Er wurde in die Arrestzelle der Polizeiinspektion gebracht. Nach einer Stunde hatte sich der 17-Jährige beruhigt. Er wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert.