Führerscheinneuling krachte gegen Baum - drei Mädchen verletzt

Der 17-Jährige aus Gunskirchen fuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem Auto auf der B134 von Eferding kommend in Richtung Wallern. Dabei verlor er im Gemeindegebiet von Wallern die Herrschaft über sein Fahrzeug. Der Wagen rutschte über die Gegenfahrbahn von der Straße und kollidierte in einer Wiese mit einem Baum. Durch die Kollision wurden die drei mitfahrenden Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren verletzt. Alle drei waren ansprechbar und wurden von Notarzt und Rettung ins Krankenhaus nach Wels verbracht. Die Mädchen stammen aus den Bezirken Wels-Land und Grieskirchen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

