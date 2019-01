17-jähriger Asylwerber rastete aus und attackierte Betreuerin

LINZ/PERG. Ein 17-jähriger Asylwerber, der bereits mehrmals in Unterkünften aggressiv geworden war, ist nach einem neuerlichen Vorfall am Donnerstag in die Justizanstalt Linz eingeliefert worden.

Der Teenager aus Mali griff in dem Quartier im Bezirk Perg eine 40-jährige Betreuerin an und verletzte sie mit Faustschlägen, so die Polizei.

Bereits im Dezember 2018 war der Bursche wegen seines Verhaltens aus einer Unterkunft im Bezirk Urfahr-Umgebung verwiesen worden. Im Bezirk Perg fand er eine neue Bleibe. Dort bedrohte er am Mittwoch seine Betreuerin mit dem Umbringen, als sie ihm nicht sofort sein Taggeld auszahlte. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, trat er auch gegen die Bürotür. Er wurde daraufhin festgenommen und auf freiem Fuß angezeigt.

Schon am kommenden Tag rastete der Asylwerber erneut aus. Der Grund: Die Betreuerin suchte für ihn keine neue Bleibe. Der 17-Jährige trat daraufhin wieder mehrmals gegen die Bürotür, schlug einen Wäscheständer gegen die Deckenlampe und versetzte danach der 40-Jährigen einen Stoß, worauf sie stürzte. Danach attackierte er die Flüchtende mit Faustschlägen. Die Frau ließ ihre Verletzungen im Krankenhaus Freistadt behandeln.

Der Teenager wurde neuerlich festgenommen und dieses Mal in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

