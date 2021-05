17-Jährige übersah Pkw: Unfall forderte sieben Verletzte

Die Tragödie nahm kurz nach 21 Uhr ihren Lauf: Weil ein 25-jähriger Autolenker links in die Pramauer Gemeindestraße einbiegen wollte, musste er aufgrund des Gegenverkehrs seinen Pkw auf der regennassen Fahrbahn anhalten.

Dies dürfte eine nachkommende 17-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Schärding zu spät gesehen haben, woraufhin ihr Wagen mit voller Wucht gegen das Autoheck des 25-Jährigen prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 25-Jährigen über eine rechts steil abfallende Straßenböschung geschleudert.

Der Wagen der 17-Jährigen, in dem noch zwei weitere Frauen (18, 20) mitfuhren, kam hingegen auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Daraufhin blieb ein nachkommender Autofahrer (37) stehen. Seine gleichaltrige Frau, die ebenfalls im Wagen saß, stieg aus, um Erste Hilfe zu leisten. In dem Moment konnte ein nachkommender 78-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Ried, der mit seiner Frau (68) unterwegs war, nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte gegen den Wagen der 17-Jährigen. Dadurch wurde dieser um die eigene Achse gedreht, die 37-jährige Ersthelferin von dem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert.Der Wagen des Pensionisten landete unterhalb der Böschung in einem Graben.

Die Verletzten wurden in umliegende Spitäler gebracht. Die Straße war für die Dauer der Aufräumarbeiten total gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.