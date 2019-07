17-Jährige schleuderte mit Auto in Wald

Die Pkw-Lenkerin und ihre 16-jährige Beifahrerin hatten Glück und wurden dabei nur leicht verletzt. Die Bergung des Unfallfahrzeuges gestaltete sich aufwendig, hieß es in einer Aussendung der oö. Polizei.

Die beiden Freundinnen waren mit dem Auto auf dem Weg zu einer Veranstaltung in Strobl, als die 17-jährige Lenkerin auf der steilen Gemeindestraße aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Der Pkw wurde rund zehn bis fünfzehn Meter in das angrenzende Waldstück geschleudert und kam an einem Baum zum Stillstand. Die Jugendlichen wurden verletzt ins Salzkammergut Klinikum nach Bad Ischl gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Agatha führte die aufwendige Bergung des Unfallfahrzeuges durch. Es mussten mehrere Bäume mit Kettensägen gefällt werden, um den Pkw mit einer Seilwinde zurück auf die Fahrbahn bringen zu können.

