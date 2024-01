168 Aussteller, 640 Bikes: Die 2. Österreichische Motorrad- und Rollermesse findet von 9. bis 11. Februar in Wels statt

Bereits zum zweiten Mal wird die "moto-austria" österreichische Motorrad- und Rollerfans in die Welser Messe bringen und sie auf die bevorstehende Saison einstimmen. Das Angebot kann sich sehen lassen: Der Bogen spannt sich von Zubehör über Bekleidung bis zu Motorradreisen und E-Mobilität. Motorradfans haben erstmals die Möglichkeit, neun verschiedene Marken und mehr als 40 Modelle direkt in der Messehalle 20 auf Erduntergrund sowie auf Asphalt in zwei Parcours testen. Dazu werden auch eine Freestyle Motocross Show, eine E-Gaming Zone sowie Trial Testparcours für Kinder als Rahmenprogramm geboten.

Die Messe findet nach der Erstauflage im Jahr 2020 mit rund 40.000 Besuchern und dem Pandemie geschuldeten Veranstaltungsverbot heuer zum zweiten Mal statt. Ob die Veranstalter die damalige Besuchermarke in diesem Jahr toppen wollen? "Wir wollen heuer noch ein bisschen mehr Zuschauer", wollte sich Robert Schneider, Geschäftsführer Messe Wels, auf keine konkreten Zahlen festlegen. "Es geht uns nicht primär um Gästezahlen, sondern vor allem um die Qualität der Besucher", sagte Karin Munk, Generalsekretärin der Arge 2Rad, die die Messe mit veranstaltet. Neben Österreich und Deutschland führte Messepräsident Peter Franzmayr auch Italien, Niederlande, die Schweiz, USA sowie Polen an.

Munk blickte auf ein "sehr zufriedenstellendes Jahr" des Gesamtmarktes der österreichischen motorisierten Zweiradbranche zurück. Mit mehr als 46.220 verkauften Fahrzeugen sowie einem sechsprozentigen Plus habe sich die Wichtigkeit des einspurigen Kraftfahrzeuges erneut bestätigt. Auch der Mopedmarkt habe sich nach Jahren der Rezession wieder "sehr positiv" entwickelt: plus 8,2 Prozent. Die Branche sei zwar noch lange nicht auf dem Niveau von vor zehn Jahren angelangt, sagt Munk. Der Trend bei jungen Menschen, das Moped wieder vermehrt zu nützen, lasse auf eine nachhaltige Stabilisierung des Marktes hoffen.

