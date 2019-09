Eine aufregende Nacht hat ein 16-jähriger Bursch aus Bad Goisern (Bezirk Gmunden) durchlebt. Denn der Nachtschwärmer war zu Fuß auf dem Heimweg, als er in einen Bach stürzte und sich selbst nicht retten konnte. Es war am Sonntag kurz nach 2 Uhr früh als ein Anrainer die verzweifelten Hilfeschreie des 16-Jährigen hörte und sofort die Einsatzkräfte alarmierte. Der Bursch war zuvor vom Weg abgekommen, sieben Meter eine steile Böschung hinuntergestürzt und auch noch in den Stambach gefallen. Der