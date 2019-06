16-Jährige nach Mopedunfall mit Notarzt-Helikopter abtransportiert

Eine junge Mopedlenkerin wurde bei einem Auffahrunfall im Gemeindegebiet von Wolfsegg am Hausruck (Bezirk Vöcklabruck) so schwer verletzt, dass sie vom Rettungshubschrauber "Martin 3" in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht werden musste.

Das Mädchen war gegen 7:30 Uhr auf der L1178 Richtung Gaspoltshofen unterwegs, als sie einen anhaltenden Pkw wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne übersehen haben dürfte. Die 16-Jährige konnte trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten, fuhr auf das Heck des Pkws auf und kam zu Sturz.

71-Jähriger schwer verletzt

Ebenfalls schwer verletzt wurde ein 71-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Grieskirchen bei einem Unfall nur gut zwei Stunden später in Kematen am Innbach. Zuvor hatte eine 51-Jährige versucht, mit ihrem Pkw von einer Grundstückseinfahrt Richtung Zentrum Kematen abzubiegen, als der Pensionist mit seinem Zweirad über die Fahrbahnkuppe kam.

Daraufhin dürfte die 51-Jährige ihren Pkw vor dem Abbiegen noch angehalten haben. Der 71-Jährige dürfte vermutlich erschrocken sein, bremste ebenfalls, wich aus und kam dabei zu Sturz. Dabei wurde er schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Klinikum Wels gebracht, teilte die Landespolizeidirektion am frühen Abend mit.