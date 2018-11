16-Jähriger soll Blinden beraubt und Mädchen sexuell belästigt haben

LINZ. Für einen Jugendlichen aus Rumänien klickten am Linzer Hauptbahnhof die Handschellen. Dem 16-Jährigen werden Diebstähle und sexuelle Belästigung vorgeworfen.

So soll der junge Rumäne am vergangenen Samstag in Linz einen sehbehinderten Mann beraubt haben: Der Jugendliche war dem 56-Jährigen in eine Bankfiliale in der Ziegeleistraße gefolgt und hatte ihm dort 80 Euro aus der Hand gerissen (nachrichten.at berichtete). Wie die Polizei jetzt bekannt gab, konnte der Bursch am Mittwoch auf dem Gelände des Hauptbahnhofs geschnappt werden. Bei seiner Einvernahme gestand der 16-Jährige weiters, vergangenen Freitag in einer Unterführung der Wienerstraße zwei 13-jährige Mädchen sexuell belästigt zu haben. Zudem soll der Jugendliche am Montag in einem Linzer Krankenhaus versucht haben, einem Mann die Geldtasche zu stehlen. Der Rumäne wurde in die Justizanstalt Linz gebracht.

