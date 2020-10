152 neue Corona-Fälle in Oberösterreich

In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) 873 Personen neu positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die meisten davon waren mit 402 in Wien, berichtete das Innenministerium am Donnerstag. In Oberösterreich waren es 152. Insgesamt wurden 8.370 aktive Fälle gezählt.

Bisher gab es in Österreich 45.686 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand verstarben österreichweit 802 Personen an den Folgen des Corona-Virus und 36.476 sind wieder genesen. Derzeit (Stand: 9.30 Uhr) befinden sich 493 Personen (minus drei) aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 98 (plus acht) der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf: Kärnten: neun, Burgenland: 22, Vorarlberg: 24, Salzburg: 47, Steiermark: 57, Tirol: 70, Niederösterreich: 90, Oberösterreich: 152 und Wien: 402.

Bestätigte Fälle: 44.813 (+ 873)

Aktive Fälle: 8.370 (+ 38)

Genesene: 35.644 (+ 832)

Todesfälle: 799 (+ 3)

Stand: Donnerstag, 1. Oktober, 9.30 Uhr

