15.000 Menschen haben die Sanierung des Linzer Domturms bereits unterstützt

Gestern vor 165 Jahren hat Kaiser Franz Joseph I. dem damaligen Linzer Bischof Rudigier seine mündliche Zustimmung zum Bau einer Domkirche in Linz gegeben. Anlässlich dieses Jahrestags haben Bischof Manfred Scheuer und Altlandeshauptmann Josef Pühringer, Schirmherr der Initiative "Pro Mariendom", eine Zwischenbilanz über die Sanierung der größten Kirche Österreichs gezogen und konnten dabei auch am derzeit alles bestimmenden Thema nicht vorbei. "Mit dem Coronavirus erleben wir die Zerbrechlichkeit des gesamten Gefüges. Aber wir sind nicht ängstlich, sondern gehen die Herausforderung mit Klugheit und der Grundhaltung der Hoffnung an", sprach der Bischof die Aussetzung des kirchlichen Lebens in Oberösterreich ab Montag bis zumindest 3. April an.

Hellseherische Fähigkeiten

"Wenn die Leute sehen, wie wir oben am Domturm mit Ganzkörperanzügen und Vollvisieren herumturnen, dann ist das nicht wegen des Coronavirus, sondern wegen des Feinstaubs, vor dem wir uns schützen", sagte Domhüttenmeister Gerhard Fraundorfer mit einem Schmunzeln. Sein Team an Steinmetzen konnte die Reinigung des Sandsteins und die Erneuerung der kaputten Fugen im oberen Viertel des 135 Meter hohen Domturms bereits abschließen. Für heuer steht der große Mittelteil des Turms an. Könnte das Coronavirus die noch bis 2021 laufende Sanierung stoppen? "Wir haben schon alle benötigten Materialien aus dem Ausland bei uns, auch die Schutzanzüge. Wenn aus dem Team niemand an Corona erkrankt, steht der Sanierung nichts im Wege", sagte Fraundorfer.

Ein Steinmetz werkt am Domturmhelm Bild: Volker Weihbold

Auch finanziell steht die Turmsanierung mit bisher 15.000 Einzelspendern, 200 Sponsoren aus der Wirtschaft und 100 Dompatenschaften auf soliden Beinen. "Das heißt aber nicht, dass wir uns zurücklehnen können, die Aktion muss noch weiter in die Breite gehen", sagte Schirmherr Pühringer. "Hellseherische Fähigkeiten" habe man bei der Terminwahl der ersten großen Benefizveranstaltung in diesem Jahr bewiesen: das Frühstück am Linzer Domplatz am 23. Mai. "Da müssen wir wegen Corona hoffentlich nichts mehr absagen", sagte Pühringer. Er sieht sich derzeit – wie Bischof Scheuer – mit einem "ziemlich gelichteten" Terminkalender konfrontiert und will die gewonnene Freizeit mit Spaziergängen in den Traunauen nutzen, der Bischof mit Berg- und Skitouren. "Die frische Luft stärkt bekanntlich das Immunsystem."

Spektakulärer 360-Grad-Blick

An einer neuen Linzer Sehenswürdigkeit wird gerade im Inneren des Domturms gearbeitet. Wie bereits berichtet, entsteht statt den mehr als 100 Jahre alten Holzleitern eine Wartungsstiege aus Stahl, die auch erstmals Besucherführungen zur Brüstung auf 112 Meter Höhe möglich macht. "Diese Höhenführungen mit spektakulärem 360-Grad-Rundumblick über Linz werden heuer exklusiv unseren Turmpaten angeboten, die mit ihrer Patenschaft über eine Steinreihe die Sanierung des Mariendoms unterstützen", sagte Dommeister Clemens Pichler. (rela)

Rettet den Mariendom

Sie ist die höchste Baustelle von Linz, weithin sichtbar, und sie wird es noch einige Zeit bleiben: die Sanierung des Linzer Mariendoms. Privatpersonen, Vereine, Pfarren und Unternehmen – sie alle können Turmpaten werden und somit einen Beitrag zu den Sanierungskosten von rund 3,7 Millionen Euro leisten. Auch die OÖN unterstützen die Initiative „Pro Mariendom“.

Wer direkt spenden möchte, kann einen steuerlich absetzbaren Betrag an das Bundesdenkmalamt (AT07 0100 0000 0503 1050) überweisen. In den Verwendungszweck einfach den Vor- und Nachnamen, das Geburtsdatum, den Aktionscode 34 und die Adresse eintragen.

