150-Meter-Absturz: 78-Jährige schwer verletzt

Die Frau aus Bayern war am Samstag rund 150 Meter über mehrere Felsstufen abgestürzt.

Mit ihrer Tochter (54) hatte die 78-Jährige eine Bergtour unternommen. Die beiden Frauen kamen vom markierten Weg ab und gerieten in unwegsames, felsiges Waldgelände. Dabei rutschte die ältere der beiden Frauen aus und fiel mehrmals über Felsstufen, wobei sie jedes Mal hart aufschlug, wie die Polizei berichtet. Rund 150 Meter tiefer wurde der Sturz von einem querliegenden Baumstamm gebremst. Die geschockte Tochter rief in ihrer Aufregung zuerst ihren Ehemann an, der im Internet die Nummer der örtlichen Bergrettung eruierte und dort Alarm schlug. Die Bergung der Frau gestaltete sich sehr schwierig, die Verunglückte musste zuerst zu einem Zwischenlandeplatz geflogen werden und wurde dann ins Salzkammergut-Klinikum nach Vöcklabruck gebracht. Auch die unverletzte aber geschockte Tochter wurde mittels Seil geborgen.

Absturz aus der Übungswand

Aus einer Übungswand am Dachstein ist ebenfalls am Samstag ein Kletterer (49) aus der Steiermark rund vier Meter tief auf einen Felsblock gestürzt. Der erfahrene Kletterer wurde verletzt ins Krankenhaus geflogen.

Tödlich endete eine Bergtour für einen 54-Jährigen am Samstag früh. Der Mann erlitt bei einer Wanderung am Gosaukamm einen Herzinfarkt.