150.000 Euro erbeutet: Einbrecherbande aus Ungarn gefasst

LINZ. Einer Einbrecherbande, die es auf Werkzeug und Fahrräder abgesehen hatte, konnte die Polizei das Handwerk legen.

Beute in verunglücktem Fluchtauto gefunden Bild: LPD

Durch Einbrüche in Firmenautos und Garagen von Einfamilienhäusern, um daraus teures Werkzeug und Marken-Fahrräder zu stehlen, hat eine sechsköpfige Bande aus Ungarn einen Schaden von 150.000 Euro angerichtet. Das oberösterreichische Landeskriminalamt konnte den Tätern insgesamt 50 Einbruchsdiebstähle im Zeitraum von Jänner bis Mai 2018 nachweisen. Nicht nur in Oberösterreich, auch in Tirol, Niederösterreich und Salzburg soll die Bande zugeschlagen haben. Inzwischen sind bereits zwei Mitglieder in St. Pölten zu Haftstrafen von zwei Jahre bzw. 20 Monaten verurteilt worden.

Der Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine wilder Verfolgungsjagd auf der Westautobahn im Bereich von Allhaming. Zwei Täter waren in Seewalchen beim Stehlen von Werkzeug aus einem Auto auf frischer Tat erwischt worden. Sie sprangen in ihr Auto und rasten davon. Die Polizei spürte den Wagen allerdings auf der A1 auf. Als der Lenker die Streife bemerkte, stieg er aufs Gas und erreichte teilweise eine Spitzengeschwindigkeit von 200 Km/h. Die Polizei bildete eine Straßensperre, doch der Täter touchierte einen Einsatzwagen, um den Weg freizumachen. Doch aufgrund des starken Regens kam das Auto im Bereich von Amstetten von der Fahrbahn ab, stürzte über eine Böschung und wurde schwer beschädigt. Der Lenker (24) wollte noch durch die beschädigte Frontscheibe flüchten, die Beamten konnten ihn aber aufhalten. Im Pkw befanden sich gestohlene Fahrräder und Werkzeug.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema