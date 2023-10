Modellbaumesse Ried brachte Besucher aus ganz Österreich ins Innviertel

EF, KI, VB, KI, WL, L, LL, RO, FR, BR, AM, SR, P, G, W, GR... – die Autokennzeichen am Sonntagvormittag am Messeparkplatz waren der Beweis: Es ist wieder Messe-Wochenende in Ried. Aus ganz Österreich und (stark vertreten) aus dem bayerischen Raum sind die Besucher zur Modellbaumesse nach Ried angereist. Und es zeigt sich einmal mehr, welche Strahlkraft die Messestadt Ried hat – für alle Altersschichten.