15-Jähriger versteckte Kokain in Alufolie: Festnahme im Zug bei Enns

Polizisten kontrollierten den Iraner kurz nach Mitternacht bei Enns (Bezirk Linz-Land), weil er sehr nervös gewirkt hatte. In seiner linken Hosentasche hatte er in Alufolie gewickeltes weißes Pulver, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Der 15-Jährige gestand, dass das Pulver Kokain sei. Eine kriminalpolizeiliche Untersuchung soll das abklären.

In der Herrenhandtasche des Burschen fanden die in Zivil handelnden Beamten ein Plastiksäckchen mit 200 Tabletten Ecstasy. Der Jugendliche wird angezeigt.

