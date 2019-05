15-Jähriger starb nach Mopedunfall

Die Ärzte im Klinikum Wels haben den Kampf um das Leben des 15-Jährigen verloren. Zu schwer waren seine Verletzungen, die er bei dem Unfall Samstagabend bei der so genannten Saunakreuzung in Wels erlitten hatte. Mit der Familie trauern auch seine Freunde und Kameraden des FC Wels. Seit seinem elften Lebensjahr gehörte der Jugendliche zu den Stammspielern, zuletzt spielte er in der U16-Mannschaft.

Im Kepler-Klinikum kämpfen die Ärzte weiterhin um das Leben der 14-jährigen Freundin des Verstorbenen. Sie saß auf dem Sozius, als das Moped mit dem Auto eines 21-jährigen Serben zusammenstieß. „Der Zustand der 14-Jährigen ist weiterhin sehr kritisch,“ heißt es dazu aus dem Kepler Klinikum.

Die Polizei ermittelt noch, wie es zu dem Unfall kam. Mehrere Zeugen hätten sich gemeldet, noch werden diese Aussagen überprüft, bevor es einen Abschlussbericht geben wird.

Video: Der Unfall war am Samstag passiert

