Mehr als 200 Straftaten: 15-jähriger Serientäter schlug kurz nach Haft wieder zu

Er war noch ein Bub, als er mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Mehr als 200 Straftaten - darunter Raubüberfälle und Einbrüche - soll ein heute 15-Jähriger bereits vor seinem 14. Geburtstag verübt haben. Weil er noch nicht strafmündig war, gab es für ihn damals aber kaum Konsequenzen - und das wusste der junge Täter genau: Er posierte bei Einbrüchen vor den Überwachungskameras und machte sich bei seinen zahlreichen Festnahmen über die Polizisten lustig.

Aber auch nach seinem 14. Geburtstag blieb er auf der schiefen Bahn. Im Dezember 2023 stand er schließlich gemeinsam mit drei Komplizen wegen Raubes und eines Einbruches in Linz vor dem Strafrichter. Er wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt und Ende des Vorjahres nach rund 14 Monaten Freiheitsentzug (inklusive U-Haft) wieder aus der Haft entlassen.

In der Haft nicht geläutert

Geläutert hat ihn diese Haftstrafe aber offenbar nicht. Nur wenige Wochen nach seiner Haftentlassung sitzt er nun wieder in der Justizanstalt in Leoben ein.

Wie berichtet, war ein 15- und ein 16-Jähriger in der Nacht auf vergangenen Montag mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Steiermark gefahren. Dort stahlen die beiden einen BMW und fuhren zurück nach Oberösterreich. Dort stiegen im Bezirk Kirchdorf drei weitere Jugendliche in das Auto zu und das Quintett machte sich auf den Weg nach Wien. Am Steuer soll der 15 Jahre alte Serientäter gesessen sein. Die Polizei hatte noch in der Nacht eine bundesländerübergreifende Fahndung nach dem gestohlenen Auto eingeleitet.

Eine Streife der Autobahnpolizei entdeckte den BMW schließlich gegen 9.30 Uhr auf der Westautobahn. Nach einer Verfolgungsfahrt konnte die Exekutive das Fahrzeug anhalten. Die Jugendlichen wurden einvernommen. Vier von ihnen wurden auf freiem Fuß angezeigt. Der 15-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in die Justizanstalt gebracht.

