15-Jähriger raubte in Linz Pensionistinnen aus

Mit einer Pistole in der Hand forderte am Dienstag um 20.40 Uhr auf dem Froschberg in Linz ein 15-Jähriger eine 66-Jährige und eine 88-Jährige auf, ihm ihr gesamtes Bargeld herauszugeben. Nachdem ihm die beiden Linzerinnen das Geld ausgehändigt hatten, ergriff der Jugendliche die Flucht. Die 66-Jährige verständigte die Polizei.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Jugendlichen eine Straße weiter festnehmen. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten fest, dass es sich bei der Waffe des Jugendlichen um eine nicht geladene Schreckschusspistole handelte. Das geraubte Bargeld – weniger als 100 Euro – wurde sichergestellt, der 15-Jährige ins Polizeianhaltezentrum Linz gebracht. Dort zeigte sich der Jugendliche gestern geständig, als Motiv gab er an, dass er auf sozialen Medien und von Freunden beeinflusst worden war. Auch einen weiteren Raubüberfall vom 7. März gestand der 15-Jährige.