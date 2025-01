15-jähriger Mopedlenker starb nach Verkehrsunfall in Steyregg

Ein tragisches Ende hat ein schwerer Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Steyregg (Bezirk Urfahr-Umgebung) genommen. Ein 15-Jähriger war auf der Pleschinger Landesstraße nahe der sogenannten Schlagerbrücke von einem Auto angefahren worden. Er erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte.

Lesen Sie auch: Überholmanöver endete für 57-Jährigen in Traun tödlich

Pkw-Lenker konnte nicht mehr bremsen

Der Bursch war gegen 19:30 Uhr mit seinem Mofa von Luftenberg kommend in Richtung Steyregg unterwegs gewesen. Vor ihm fuhren zwei gleichaltrige Mädchen ebenfalls auf einem Mofa. Wegen eines technischen Defekts musste das Trio anhalten. Ein nachkommender Pkw-Lenker (24) konnte bei Dunkelheit und Nebel nicht mehr rechtzeitig anhalten. Zwar verriss er noch seinen Wagen, erfasste aber dennoch den Burschen.

Die beiden Mofas wurden von einem Abschleppdienst abtransportiert. Bild: FF Steyregg

Der Zusammenstoß war so heftig, dass der 15-Jährige in das angrenzende Feld geschleudert wurde. Zeugen eilten zu Hilfe und begannen mit der Reanimation, bis der Notarzt eintraf. Der Schwerverletzte wurde in ein Linzer Krankenhaus gebracht, wo ihm die Ärzte aber schlussendlich nicht mehr helfen konnten.

Kriseninterventionsteam im Einsatz

Die beiden Mädchen und der 24-jährige Spanier am Steuer des Pkws blieben unverletzt. Sie mussten von Mitarbeitern des Kriseninterventionsteams betreut werden. Für die Aufräumarbeiten rückte die Freiwillige Feuerwehr Steyregg an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.