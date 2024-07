15-Jähriger lieferte sich in Linz Verfolgungsjagd mit der Polizei

Man kann wohl von Glück reden, dass niemand verletzt wurde: Bei einer Verfolgungsjagd im Stadtgebiet von Linz kam es am Samstagabend zu mehreren brenzlichen Situationen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ihren Ausgang nahm die wilde Fahrt an der Kreuzung der Freistädter mit der Altenberger Straße. Dort beobachtete eine Polizeistreife einen 15-jährigen Ungarn, der mit einem gar kühnen Gefährt – Marke Eigenbau – bei Rotlicht über die Ampel brauste. Der Bursch hatte ein Mountainbike mittels 100 Kubik-Verbrennungsmotor zu einem Motorfahrrad aufgerüstet.

Zu Fuß auf der Autobahn

Die Beamten nahmen die Nachfahrt auf. Mit seiner Fahrweise gefährdete der 15-Jährige nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer: Er missachtete mehrere Sperrlinien, eine Schutzinsel und eine rote Ampel. Vor den Augen der Polizisten fuhr er auf die Autobahnauffahrt auf und machte dort wieder kehrt, bevor er schließlich an einem nahegelegen Parkplatz anhielt. Zu Fuß flüchtete der Jugendliche weiter auf die Autobahnauffahrt in Richtung Gallneukirchen.

Mehrere Anzeigen

Die Beamten fanden ihn kurze Zeit später in einem Gebüsch neben der A7 und geleiteten ihn sicher aus der Gefahrenzone. Den 15-Jährigen erwarteten mehrere Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung und nach dem Kraftfahrgesetz – und aller Voraussicht nach auch eine Standpauke seiner Eltern, denen er im Anschluss an den Polizeieinsatz übergeben wurde.

Lokalisierung: Die Verfolgungsjagd nahm ihren Ausgang an der Kreuzung der Freistädter mit der Altenberger Straße

