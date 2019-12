15-jähriger Alkolenker landete bei Spritztour mit Pkw im Acker

Ein Alkotest ergab laut Polizei 0,84 Promille. Der Einheimische, der keinen Führerschein besitzt, wurde offenbar nicht verletzt.

Der Bursch hatte sich den Autoschlüssel seines Bekannten um 0.40 Uhr in einem Lokal in Hartkirchen geschnappt und dann den Wagen unbefugt in Betrieb genommen. Auf der Fahrt in Richtung Prambachkirchen verlor er auf einer Fahrbahnkuppe die Kontrolle über das Fahrzeug und kam links von der Straße ab. Der Pkw rammte zwei Leitpflöcke und blieb schließlich in dem angrenzenden Feld hängen. Der Lenker wurde erst zwei Stunden später ausgeforscht.

Ein weiterer Unfall mit einem alkoholisierten Autofahrer ereignete sich am Samstag gegen Abend bei St. Wolfgang (Bezirk Gmunden). Mehr dazu lesen Sie hier.

