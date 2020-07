15-jährige Mofalenkerin bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Die 15-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen war gegen 7:50 Uhr mit ihrem Mofa in Michaelnbach auf der Pollhamerwald Gemeinde-Straße Richtung Pollhamer Wald unterwegs. An der Kreuzung mit der bevorrangten L 525, die sie überqueren wollte, übersah sie den von links kommenden Pkw einer 38-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Grieskirchen.

Es kam zum Zusammenstoß, die 15-Jährige wurde über die Windschutzeibe in die angrenzende Wiese geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Auch die 38-jährige Pkw-Lenkerin wurde verletzt - beide mussten in das Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Lokalisierung: Die Gemeinde Tollet und die L 525