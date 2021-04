15-jährige Internetbetrügerin aus Linz festgenommen

Seit Jänner hatte sie Online-Kunden aus Österreich und Deutschland Elektroartikel zum Verkauf angeboten, nach Erhalt des Geldes die Ware aber nie ausgeliefert. Der Schaden macht einen fünfstelligen Euro-Betrag aus. Die Geständige hatte für die Betrügereien - an die 100 - mehrmals ihre Identität geändert. Als Motiv gab sie Schulden und Drogenkonsum an, so die Polizei.

