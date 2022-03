15-Jährige gab Marihuana ihrer Eltern weiter

Ein 15 Jahre altes Mädchen aus dem Bezirk Rohrbach soll Cannabis an einen gleichaltrigen Freund weitergegeben haben. Das Suchtgift stammte aus dem Garten der Eltern der 15-Jährigen.

Der gleichaltrige Freund des 15-jährigen Mädchens sollte die Drogen dann verkaufen – und den Erlös mit ihr teilen. Den zweiten Teil des Deals soll er aber nie eingehalten haben.

Bei einer Hausdurchsuchung im Haus der Eltern wurden dann auch Drogen und dazugehörige Utensilien gefunden. Die Mutter des Mädchens gab in der Einvernahme zu, in den vergangenen zwei Jahren in ihrem Garten Cannabis angebaut zu haben. Ihr Partner habe das Cannabis-Kraut verkauft und auch gegen andere Drogen getauscht.

Der Partner wurde wenig später auf dem Nachhauseweg bei einer Verkehrskontrolle angehalten. Er soll dabei eine kleinere Menge Amphetamin aus dem Auto geworfen haben.

Bei einer Untersuchung zeigte sich, dass der Mann unter Drogeneinfluss am Steuer war. Ihm wurde vorläufig der Führerschein abgenommen. Alle Beteiligten werden bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.