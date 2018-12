15 Verkehrsunfälle wegen Glatteis in Oberösterreich

LINZ. Winterliche Fahrverhältnisse und Glatteis haben in Oberösterreich am Freitagabend zu 15 Unfällen geführt.

In Peterskirchen bei Ried kam ein Auto von der spiegelglatten Fahrbahn ab und landete in einem Feld. Bild: Matthias Lauber (laumat.at)

Die Feuerwehr musste einige abgerutschte Fahrzeuge bergen. Es sei aber zu keinen schweren Unfällen oder gröberen Verletzung gekommen, sagte Bernhard Gutjahr von der Landeswarnzentrale Linz zur APA. Es blieb meist bei Blechschäden.

In Frankenburg kam es in einer leichten Kurve zur Kollision zweier Autos. Ein Auto rutschte von der Straße den Abhang hinunter und kam in einem seichten Bachbett auf dem Dach zu liegen. Der Fahrer konnte sich jedoch selbst aus dem Auto befreien und wurde nur leicht verletzt. In Wels kam ein Bus von der Straße ab und landete im Graben. Fahrgäste waren keine im Fahrzeug. In Freistadt kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 44-jährige Beifahrerin verletzt wurde.

"Am meisten betroffen waren die Bezirke Braunau und Ried", sagte Gutjahr. Blitzeis sei zu befürchten gewesen. "Der Boden war nass und man sieht es optisch kaum. Aber es ist nicht eingetreten", erklärte der diensthabende Feuerwehroffizier. Die Blitzeiswarnung dürfte viele auch davon abgehalten haben ins Auto zu steigen. Es sei verhältnismäßig wenig passiert. Auch die Polizei gab Entwarnung. "Die Autofahrer dürften die Glatteiswarnungen ernst genommen haben", sagte Polizeisprecherin Heide Klopf zur APA.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema