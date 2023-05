140 Einsatzkräfte bei Dachstuhlbrand in St. Lorenz

Dachstuhlbrand in St. Lorenz

Aufmerksame Nachbarn haben die Hausbewohner über die starke Rauchentwicklung informiert. Daraufhin hat der Sohn der Hausbesitzer – ebenfalls aktiver Feuerwehrmann – den Feuerwehrnotruf alarmiert und erste Löschversuche mittels Handfeuerlöschern durchgeführt. Die Hausbewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Innerhalb weniger Minuten stand der Dachboden im Vollbrand und die hohen Flammen schlugen aus dem Dachstuhlbereich. Die starke Rauchentwicklung war rund um dem Mondsee sichtbar.

Mehrere Feuerwehren waren schnell vor Ort, um den Brand zu bekämpfen und die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Wasserversorgung des ersten Tankwagens konnte aus dem Pool des betroffenen Hauses hergestellt werden. Durch zwei Hydranten aus circa 250 Meter Entfernung und des circa 300 Meter entfernten Mondsees wurden die restlichen Löschfahrzeuge gespeist.

Ein Übergreifen auf den Wohnbereich konnte durch die rasche Brandentdeckung des Nachbarn und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Rund 140 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und der Polizei waren im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten und die Brandsicherheitswache dauerten bis in die Nachstunden an. Es wurde keine Person verletzt, am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt und wird untersucht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.