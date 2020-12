14 zusätzliche Teststandorte für Heime, Probleme bei Anmelde-Seite

Nach aktuellen Vorgaben müssen Besucher einen negativen Antigentest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Dafür wurden 14 Drive-in-Standorte im gesamten Bundesland mit Sonderöffnungszeiten errichtet. So will man vermeiden, dass die Bewohner über die Feiertage nach Hause geholt werden.

Wie Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), seine Stellvertreterin Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) und Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) in einer gemeinsamen Presseaussendung mitteilten, dürfen zu den neuen Test-Standorten ausschließlich Besucher von Altersheimen. Dafür ist eine telefonische Anmeldung in der Betreuungseinrichtung nötig, wo man dann einem Teststandort zugewiesen wird.

Mit den Standorten wird eine zusätzliche Kapazität von bis zu 1.500 Testungen pro Tag erreicht. Das kostenlose Angebot ist von 22. bis zumindest 25. Dezember, in einigen Bezirken auch bis zum 26. Dezember vorhanden und ergänzt die privat zu organisierenden Testangebote der Apotheken und der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte.

Anmelde-Seite stundenlang nicht erreichbar

Harsche Kritik an den Testungen in Oberösterreich übte am Samstag die Landes-SPÖ. Die Anmelde-Seite für die Tests für die Weihnachtsfeiertage sei entweder nicht erreichbar gewesen oder alle Termine schon vergeben. "Dieser Regierung geht es nur um eine schnelle Schlagzeile, Lösungen schaffen sie keine", meinte Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer in einer Presseaussendung. Die Zahl der Testungen im Bundesland sei zu wenig, kritisierte er in Richtung LH Thomas Stelzer (ÖVP).

Konkreten Schutz der arbeitenden Menschen vermisste dagegen Sozial-Landesrätin und SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer. Es würde neben Tests an Regeln für Home-Office fehlen. Alles zusperren sei keine Strategie. Damit verspiele man das Vertrauen der Bevölkerung.

