14 Monate alter Bub fiel aus Fenster

Ein rumänisches Ehepaar (26 und 33 Jahre alt) aus dem Bezirk Vöcklabruck kam am Dienstag kurz nach 11 Uhr mit dem 14 Monate alten Buben vom Einkaufen in die Wohnung zurück und setzten den Buben im Schlafzimmer zum Spielen auf den Teppichboden. Die Eltern gingen in die angrenzende Küche, um den Einkauf auszuräumen.

Nach kurzer Zeit wunderten sich die beiden, warum es im Schlafzimmer so ruhig war. Der 26-jährige Vater ging ins Schlafzimmer nachschauen, der Bub war weg und das Fenster stand offen. Der Kleine war vermutlich über das vor dem Fenster stehende Bett auf das Fensterbrett geklettert, hat den Griff des geschlossenen Fensterflügels geöffnet und ist etwa 5,5 Meter in die Tiefe gefallen. Der Vater rannte sofort hinunter zu seinem Sohn und schrie um Hilfe. Ein Nachbar fuhr die beiden mit seinem Pkw sofort in Richtung Salzkammergut-Klinikum nach Vöcklabruck.

Nach wenigen Kilometern trafen sie zufällig auf einen Rettungswagen, dessen Besatzung sofort den Notarzt verständigte, mit dem der Bub ins Klinikum gebracht wurde. Aufgrund schwerster Kopfverletzungen wurde er in den künstlichen Tiefschlaf versetzt und schließlich mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik nach Linz geflogen.