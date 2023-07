14 Millionen Euro für den Schulerfolg

Der Bedarf an Nachhilfe ist im vergangenen Schuljahr stark gestiegen: 55.000 Schüler besuchten im Schuljahr 2022/23 externe Förderstunden, das ist knapp ein Drittel aller Schüler in Oberösterreich. Für etwa die Hälfte davon, 25.000 Schüler, mussten die Eltern private Nachhilfe bezahlen, die andere Hälfte nahm unbezahlte oder schulische Förderungen in Anspruch.