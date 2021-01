14-jähriges Mädchen seit Dezember vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Die 14-jährige Rumänin Vasilica-Rahela Stamate aus Linz wollte am 22. Dezember 2020 zu ihrem Onkel nach München fahren. Ein Fahrzeug, das sie unbefugt in Betrieb genommen haben soll, wurde in Deutschland gefunden - das Mädchen selbst wurde seitdem nicht mehr gesehen. Es wird vermutet, dass sie sich auch in Graz aufhalten könnte.

Die 14-Jährige ist 165 bis 168 cm groß und ist etwa 55 kg schwer. Zur Zeit ihres Verschwindens hatte sie lange, hellbraune Haare, auf ihrem aktuellen Profilbild in den sozialen Medien jedoch schwarze. Sie spricht Deutsch, Rumänisch, Spanisch und Englisch.

Die Kriminalpolizei Linz bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter 059133 453333.

Die Vermisste Vasilica-Rahela Stamate (privat)

