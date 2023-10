14-Jähriger Serientäter: Lindner verweist bei Betreuungskosten auf Verschwiegenheitspflicht

Jener Fall eines mittlerweile Burschen aus Linz, der bis zu seinem 14. Geburtstag mehr als 200 Straftaten, darunter schweren Raub, begangen hat und seit knapp zwei Wochen in Untersuchungshaft sitzt (die OÖN berichteten), war heute Vormittag auch Thema im Landtag.

Wie hoch die Betreuungskosten für den bisher in einer Einrichtung im Linzer Franckviertel lebenden Jugendlichen gewesen seien, wollte FP-Klubobmann Herwig Mahr von Jugendschutz-Landesrat Michael Lindner (SP) wissen. Zuletzt wurde eine Summe von rund 17.000 Euro kolportiert.

Lindner verwies in seiner Beantwortung auf seine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht. Es sei bei der Art der Betreuung jedoch die für diesen Fall "passendste Methode" gewählt worden. "Die Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, das Kindeswohl zu sichern", sagte Lindner.

Auch die Zusatzfrage, ob jener Bursch Aufenthalte im Ausland durch das Land Oberösterreich finanziert bekommen habe, beantwortete Lindner mit dem Hinweis seiner Verschwiegenheitspflicht. Es gebe jedoch für Jugendliche in Betreuungseinrichtungen die Möglichkeit "erlebnispädagogischer Maßnahmen im In- und Ausland". Zuletzt machte das Gerücht die Runde, wonach der 14-Jährige mit einem Betreuer in Kroatien Urlaub machte.

Der Beschluss härterer Maßnahmen für minderjährige Straftäter, so wie die FPÖ das fordere, sei laut Lindner Aufgabe anderer Behörden und Organen, und nicht der des Kinder- und Jugendschutzlandesrats.

Sozialpädagogik an "ihren Grenzen"

Die Kinder- und Jugendhilfe habe die Pflicht, aus "sozialpädagogischer Sicht nichts unversucht zu lassen, um die Entwicklung gefährdeter Jugendlicher positiv zu beeinflussen." Dabei sei es "egal, ob die Gefährdung durch jemand anderes oder durch eigenes Verhalten" vorliege. Es handle sich zudem bei der FP-Anfrage um keine inhaltliche Debatte, sondern lediglich um "parteipolitisches Skandalisieren".

Für FP-Klubobmann Mahr stoße die Sozialpädagogik bei derartigen Härtefällen "an die Grenzen". Es müsse "ein Weg gefunden werden, der ökonomisch und sinnvoll ist“, ließ Mahr in einer Aussendung wissen. Man erwarte sich "endlich ein Tätigwerden von Landesrat Lindner".

Autor Philipp Fellinger Philipp Fellinger