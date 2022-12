Unfall und verletzt: 14-jähriger Innviertler stahl das Auto seiner Eltern

Ein 14-Jähriger aus dem Bezirk Braunau stahl in der Nacht auf Samstag den Autoschlüssel seiner Eltern und fuhr mit dem PKW weg. Gegen 4:55 Uhr verursachte der Bursch einen Verkehrsunfall, wobei er eine leichte Verletzung erlitt: Er kam auf einer geraden Fahrbahn nach links ab und prallte frontal gegen die Umzäunung des Tennisclubs Schalchen.

Der 14-Jährige verließ die Unfallstelle, ohne die Polizei zu verständigen, rief einen Freund an und erzählte diesem vom Unfall. Der Freund verständigte daraufhin die Eltern des 14-Jährigen und diese fuhren zur Unfallstelle, konnten den Sohn jedoch nicht antreffen. Erst nach über einer Stunde Suche nach dem Sohn verständigten die Eltern die Polizei. Die Beamten konnten den 14-Jährigen um 6:36 Uhr leicht verletzt am Busbahnhof in Mattighofen antreffen. Die Rettung wurde verständigt, jedoch wollte der Bursch nicht ins Krankenhaus fahren und unterschrieb einen Revers.

Am PKW entstand Totalschaden. An der Umzäunung entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Der 14-Jährige wollte sich zum Unfallhergang nicht äußern. Er gab an, er sei mit keinem Auto gefahren und habe keinen Unfall verursacht - jedoch hatte er den PKW-Schlüssel bei sich. Er wird an die Bezirkshauptmannschaft Braunau und an die Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.

