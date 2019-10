14-Jähriger drohte Autofahrer mit dem Umbringen

Ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Perg fuhr am Mittwoch gegen 13:30 Uhr mit seinem Pkw in Linz auf der Linken Brückenstraße, als ein 14-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Perg, bei roter Fußgängerampel die Straße überquerte und dem 51-Jährigen unmittelbar vor die Motorhaube rannte. Der Pkw-lenker bremste sein Fahrzeug abrupt ab und schrie aus dem Fenster, dass der Jugendliche tot sein könnte, wenn er ihm vor das Auto läuft.

Der 14-Jährige wurde daraufhin aggressiv, provozierend, blies seinen Körper auf und bedrohte den 51-Jährigen mit den Worten "was willst du, ich stech dich ab". Dazu kamen vier bis fünf weitere Bekannte des 14-Jährigen, so dass der Pkw-Lenker dadurch in Furcht und Unruhe versetzt wurde und die Polizei verständigte. Beim Eintreffen der Beamten waren alle Personen geflüchtet. Nach dem 14-Jährigen wurde gefahndet, bei einer Gegenüberstellung wurde er vom 51-Jährigen eindeutig als Täter wiedererkannt. Der Jugendliche wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht.

