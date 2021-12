14-Jähriger attackierte Kontrahenten mit Messer

Völlig aus dem Ruder gelaufen ist ein Streit zwischen einem 14-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden und einem 15-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land am vergangenen Samstag. Die beiden Burschen waren am späten Nachmittag aus unbekannten Gründen aneinandergeraten. Der Disput gipfelte in mehreren Messerstichen, die der Jüngere dem Älteren mit seinem Taschenmesser versetzt haben soll.

Zuvor soll der 15-Jährige dem 14-Jährigen einem Faustschlag ins Gesicht verpasst haben, wodurch der Bursch schwer verletzt wurde. Ihm sollen zwei Zähne ausgeschlagen worden sein. Der 15-Jährige wurde vom Roten Kreuz Enns versorgt und in den Med Campus IV überstellt. Er befand sich laut Polizei nicht in Lebensgefahr.

Der 14-Jährige flüchtete vom Tatort, konnte aber im Zuge der Ermittlungen, die das Landeskriminalamt führt, gefasst werden. Er zeigte sich geständig, gab jedoch an, in Notwehr gehandelt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete eine Anzeige auf freien Fuß an, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Gegen den 14-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Mordversuchs aufgenommen.