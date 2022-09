14-Jährige wird seit Wochen vermisst

Das Mädchen ist seit 28. Juli aus einer Wohngruppe in Garsten (Bezirk Steyr-Land) abgängig, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Kimberly H. ist etwa 180 Zentimeter groß, 65 Kilogramm schwer, hat graugrüne Augen und lange, glatte Harre, die vermutlich derzeit schwarz gefärbt sein dürften.

Die 14-Jährige könnte sich eventuell in Linz, Steyr, Wels, Bad Hall oder auch in Behamberg aufhalten, so die Exekutive. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib der Jugendlichen und veröffentlichte am Donnerstag Fotos. Informationen nimmt die Polizeiinspektion Garsten entgegen.

Von Kimberly H. fehlt seit Wochen jede Spur. Bild: privat