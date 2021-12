Am 25. Dezember wollte Johannes Spiesberger endlich grünes Licht geben. Der Betriebsleiter der Hochleckenlifte in Neukirchen bei Altmünster (Bezirk Gmunden) musste den Saisonstart wegen der Wetterlage aber um einen Tag verschieben. Doch auch der Termin am Stefanitag hielt nicht.